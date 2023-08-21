Участники конкурса "Лидеры России" встретятся с главами российских регионов

На встрече будут представлены решения актуальных местных вопросов, сообщила пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Участники пятого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" встретятся с главами регионов РФ и представят свои решения актуальных местных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей".

"В августе - сентябре 2023 года главы субъектов РФ проведут встречи с участниками регионального этапа пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России". На повестке - обсуждение решений управленцев по актуальным местным вопросам и планирование их практической реализации. Уже сегодня оценку работе конкурсантов дадут губернаторы Амурской, Воронежской, Смоленской, Рязанской, Томской и Ульяновской областей", - сообщила пресс-служба.

Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, на экспертную оценку конкурса "Лидеры России" в общей сложности поступило более 340 командных решений от управленцев из всех субъектов РФ и из-за рубежа. "Задачи, над которыми работали конкурсанты, поставлены непосредственно главами регионов как наиболее важные и не терпящие отлагательств. В их числе вопросы закрепления на местах кадров, молодежной политики, образования, экономики, промышленности, транспорта, туризма, демографии, семейных ценностей. <...> Теперь практическую оценку работе наших участников дадут главы регионов. Надеемся, сотрудничество будет долгосрочным и продуктивным", - подчеркнул Комиссаров.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.