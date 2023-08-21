Рестораны проекта "Завтрак в Подмосковье" посетили более 250 тыс. человек с начала лета

Предприниматели разработали специальные утренние сет-меню из нескольких блюд, приобрести которые можно по цене от 199 рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 250 тыс. жителей и гостей Московской области с начала лета посетили рестораны, вошедшие в гастрономический проект со специальным сет-меню "Завтрак в Подмосковье". Об этом сообщил ТАСС зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"С начала июня рестораны проекта "Завтрак в Подмосковье" посетили более 250 тыс. гостей. Проект, направленный на развитие гастротуризма в регионе, объединил рестораны и кафе Московской области. Предприниматели разработали специальные утренние сет-меню из нескольких блюд, приобрести которые можно по цене от 199 рублей", - сказал Филимонов.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья рассказали, что чаще всего в рамках акции гости заказывали блюда из яиц - лидирующие позиции заняли яичница-глазунья и омлет. На втором месте по популярности оказались каши, на третьем - блины с различными начинками и топпингами. Также посетители могут приобрести круассаны, тосты, сырники, овощные салаты, брускетты, драники, сэндвичи и бельгийские вафли.

Отмечается, что участников проекта "Завтрак в Подмосковье" можно определить по специальной яркой наклейке на входной группе заведения. Кроме того, все участники отмечены на интерактивной карте туристического портала welcome.mosreg.ru.