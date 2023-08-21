В центре Москвы реконструируют объекты электродепо "Северное"

В состав депо входят различные сооружения высотой до четырех этажей, включая складские помещения, мастерские, коммунальные объекты и другие

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Город одобрил реконструкцию сооружений электродепо "Северное" в Центральном административном округе столицы по адресу: ул. Верхняя Красносельская, з/у 32/6. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На земельном участке площадью около 10 га в настоящее время функционирует электродепо "Северное" площадью около 71 тыс. кв. м. Заявитель ГУП "Московский метрополитен" запланировал реконструкцию объектов депо, максимальная возможная площадь может составить до почти 87,9 тыс. кв. м", - сковала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Москомстройинвесте, в состав депо входят различные сооружения высотой до четырех этажей, включая складские помещения, мастерские, коммунальные объекты и т.д. "Северное" - старейшее электродепо Московского метрополитена, обслуживающее Сокольническую линию. Работает с 1930-х годов", - подчеркнули в пресс-службе.