В Минпросвещения РФ прокомментировали открытие Центра русского языка в Исламабаде

Как отметили в ведомстве, деятельность центра откроет пакистанцам российские вузы

ИСЛАМАБАД, 21 августа. /ТАСС/. Открытие центра изучения русского языка в Исламабаде предоставит гражданам Пакистана новые возможности поступить в российские высшие учебные заведения. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.

Грибов назвал мероприятие "важным событием в рамках расширения сотрудничества" между Россией и Пакистаном. "Минпросвещения России ведет большую работу за рубежом по продвижению русского языка и стандартов российского образования. Подобные центры открытого образования уже работают в ряде дружественных стран", - отметил он в видеообращении к участникам церемонии инаугурации центра при Открытом университете Алламы Икбала (AIOU). "Новое образовательное пространство в Исламабаде поможет изучить русский язык и познакомиться с историей, культурой и традициями России. Уверен, в дальнейшем это позволит всем желающим продолжить обучение в российских высших учебных заведениях", - добавил замминистра.

В мае 2023 года в рамках сотрудничества AIOU и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) были запущены онлайн-курсы русского языка в Пакистане. На них записались более 12 тыс. граждан исламской республики. В продолжение этой инициативы два учебных заведения 21 августа 2023 года открыли в Исламабаде центр изучения русского языка и культуры. Уже подано более 300 заявок на обучение, как сообщают его создатели.

В церемонии открытия образовательного центра приняли участие ректор УрГПУ Светлана Минюрова, посол РФ в Пакистане Данила Ганич, вице-канцлер AIOU Насир Махмуд, а также представители административного и преподавательского состава AOIU и УрГПУ.