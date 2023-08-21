Улично-дорожную сеть в районе Молжаниновский реконструируют до 2026 года

Появится дорога вдоль Ленинградского шоссе у поселка Черкизово с выходом в районе индустриального парка АО "Химки-Молжаниново"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Комплекс работ по строительству и реконструкции дорог в столичном районе Молжаниновский планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

"Наряду с крупными инфраструктурными проектами, такими как Московский скоростной диаметр или трасса "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", город реализует проекты по реконструкции и строительству дорог районного значения. Аналогичную работу мы запускаем в столичном районе Молжаниновский. Сейчас идет разработка проектной документации. Общая протяженность дорог составит около 5 км. Завершить строительство планируем в 2026 году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Он уточнил, что появится дорога вдоль Ленинградского шоссе у поселка Черкизово с выходом в районе индустриального парка АО "Химки-Молжаниново". В деревне Новоселки спроектируют дорогу, которая обеспечит заезд на Международное шоссе в сторону МКАД. В поселке Новоподрезково, который является частью Молжаниновского района, будут реконструированы улицы районного значения - это Синявинская и Комсомольская улицы, 1-я и 3-я Сестрорецкие улицы, а также 2-я Подрезковская. Также новая дорога пройдет от платформы Новоподрезково до платформы Молжаниново.

"Итогом проведенных работ станет улучшение транспортной доступности для жителей микрорайона Новоподрезково, а также будут обеспечены подъезды от Ленинградского шоссе и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги к строящемуся жилому комплексу "Молжаниново", - резюмировали в департаменте.