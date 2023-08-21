21 августа, 11:01
Военная операция на Украине

Путин поручил властям Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников СВО

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ похвалил регион за то, как в нем выстроена система поддержки семей военнослужащих

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым похвалил регион за то, как в нем выстроена система поддержки семей военнослужащих, и потребовал не ослаблять внимание к этой теме.

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Выслушав доклад Воробьева о том, как в Подмосковье помогают семьям участников специальной военной операции (СВО), глава государства сказал: "Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять этому необходимое личное внимание. И это будет хорошим примером для других регионов тоже".

Путин и Воробьев также обсудили проблемы аварийного жилья и закрытия мусорных полигонов. Президент отметил, что ему регулярно докладывают о том, что подмосковные власти "работают активно" по этим направлениям.

Они затронули и транспортную тему. Глава государства констатировал, что нагрузка на дорожную сеть в Московской области "очень большая". Воробьев в ответ рассказал о проектах, которые позволят разгрузить подмосковные дороги, среди них - строительство нескольких десятков путепроводов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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