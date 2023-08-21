21 августа, 11:11

Зампред Госдумы просит кабмин отменить плату за парковку для новых отечественных машин

Владислав Даванков считает, что нововведение увеличит продажи российских автомобилей и повлечет создание новых рабочих мест

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%", - указал парламентарий.

Даванков считает, что нововведение увеличит продажи российских автомобилей, повлечет создание новых рабочих мест, а также в среднесрочной перспективе приведет к снижению стоимости отечественных автомобилей за счет эффекта масштаба при укрупнении производства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДаванков, Владислав Андреевич
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