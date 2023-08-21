В посольстве РФ считают, что Болгария стремится к лидерству в осквернении мемориалов

Таким образом российское дипломатическое представительство прокомментировало осквернение монумента на братской могиле советских солдат в Стара-Загоре

СОФИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Посольство России полагает, что Болгария стремится стать лидером по частоте осквернения воинских мемориалов. Об этом заявлено в комментарии российского дипломатического представительства в связи с очередным актом вандализма - осквернением монумента на братской могиле советских солдат в Стара-Загоре.

"Очередной жертвой модной ныне войны с памятниками стал монумент на могиле 50 советских солдат в Стара-Загоре. Болгария уверенно стремится к лидерству по частоте осквернения воинских мемориалов - в гонке, которая вызывает лишь сожаление и отвращение", - говорится в заявлении посольства РФ, размещенном на официальных страницах в социальных сетях.

"Солидарны с теми гражданами, которые, вопреки активно насаждаемым нарративам о "советской оккупации", сохраняют взвешенный и трезвый взгляд на прошлое, которые помнят и чтут подвиг всех, кто отдал жизни в борьбе с самым страшным злом в истории человечества - нацизмом, - пишут дипломаты. - Вынуждены вновь обратиться к болгарским властям с настоятельным призывом прекратить войну с памятниками, которую при всем понимании уж точно нельзя причислить к "европейским ценностям", и вернуться к выполнению двухсторонних договоренностей по их защите".