В Подмосковье в 2023 году откроют 30 новых школ и 25 детсадов

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, образовательные объекты в регионе возводят как за счет бюджетных средств, так и благодаря частным инвестициям

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 50 образовательных объектов, среди которых 30 школ и 25 детских садов, откроют в этом году в Московской области. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Педагоги уже начали свою работу, мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тыс. регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу, - 38 тыс. Еще есть время, поэтому 40 [тыс.] будет точно", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе образовательные объекты возводятся как за счет бюджетных средств, так и благодаря частным инвестициям.

"Система готова, сейчас пройдет педагогическое собрание, и всему, что связано и с уроками истории, и с точными науками, - мы стараемся уделять максимальное внимание", - подчеркнул губернатор.