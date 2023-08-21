Папа Римский принял на аудиенции в Ватикане главу КНШ ВС США

Подробности встречи не приводятся

ВАТИКАН, 21 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Сегодня утром святой отец Франциск принял на аудиенции генерала Марка Милли, председателя Комитета начальников штабов", - говорится в кратком сообщении ватиканской пресс-службы. Подробности встречи не приводятся.

В июле посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в рамках своей миссии посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Как указывала служба печати Святого престола, визит в Вашингтон имел своей целью обмен мнениями о текущей ситуации на Украине и содействие гуманитарным инициативам.

Ранее Дзуппи уже побывал в Киеве, а позже в Москве, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Вскоре Дзуппи отправится с визитом в Китай.