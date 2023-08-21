Порядка 900 тыс. граждан России посетили Таиланд с начала года

Это свидетельствует о возвращении показателей туристической отрасли к допандемийному уровню

БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Около 900 тыс. граждан России посетили Таиланд с начала этого года, что свидетельствует о возвращении показателей туристической отрасли к допандемийному уровню. Об этом ТАСС сообщили в Управлении по туризму королевства (ТАТ).

"С начала января по 20 августа Таиланд принял 898 170 российских туристов", - отметили в ТАТ.

Больше всего иностранцев за указанный период прибыли в королевство из соседней Малайзии - 2,5 млн, на втором месте оказался Китай - 2,1 млн, на третьем - Южная Корея (830 тыс.), на четвертом - Индия (961 тыс.). Россия занимает пятую строку.

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С начала этого года туристам не нужно предъявлять ни прививочные сертификаты, ни результаты тестов. Однако, как ранее пояснили корреспонденту ТАСС в МИД королевства, власти не планируют увеличивать с 30 до 45 дней срок безвизового пребывания туристов из России и других стран.

В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда - 1,5 млн россиян. В том году королевство посетили 40 млн иностранных туристов, доля туризма составила 12% ВВП. Туроператоры рассчитывают на активизацию россиян с приближением пика сезона, который начинается в ноябре.

Таиланд рассчитывает принять рекордные 2 млн российских туристов в 2024 году в связи с тем, что граждане РФ ввиду санкций Запада все чаще предпочитают проводить свой летний отпуск на курортах королевства, подчеркнули ранее в московском офисе TAT.