Аэропорт Капана в Армении после 30-летнего перерыва принял первый регулярный рейс

Рейсы из Еревана в Капан и обратно будут выполняться по понедельникам и пятницам

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение из Еревана в аэропорт Капана на востоке Армении возобновлено после 30-летнего перерыва. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сюникской области.

"Сегодня впервые, согласно утвержденному графику, состоялись авиарейсы Ереван - Капан и Капан - Ереван. Самолет, вылетевший из аэропорта Звартноц в назначенное время, приземлился в аэропорту Сюник в Капане и вылетел из Капана в Ереван согласно расписанию", - говорится в сообщении.

Капанский аэропорт Сюник перестал функционировать практически сразу после распада СССР из-за начала столкновений армянских и азербайджанских подразделений на границе. В 2017 году фонд "Развитие Сюника" начал его восстановление, с весны 2023 года из аэропорта начали выполнять технические и пробные рейсы. Рейс Ереван - Капан - Ереван является единственным внутренним рейсом в Армении, время полета составляет 40 минут.

Рейсы из Еревана в Капан и обратно будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Одним из первых пассажиров пробного рейса стал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в прошлый четверг прибыл из Еревана в Капан по этому маршруту. Уже в пятницу утром Служба нацбезопасности Армении сообщила, что аэропорт Капана был обстрелян со стороны Азербайджана. В Ереване призвали Баку провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов.