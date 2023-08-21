Псково-Печерский монастырь в день своего 550-летия примет не менее 20 тыс. паломников

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратил внимание на то, что в монастыре существуют проблемы с состоянием некоторых храмов

ПСКОВ, 21 августа. /ТАСС/. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей, в день своего 550-летия примет не менее 20 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре.

"Что касается праздника, для нас это самое главное, сам праздник Успения. Приедет немало народу, будет богослужение, замечательный крестный ход. Нам говорят, что может быть 20 тыс. Но мы готовимся к тому, что будет и больше людей. Будем как-то справляться", - сказал владыка Тихон.

При этом, добавил владыка Тихон, в монастыре существуют проблемы с состоянием некоторых храмов. "Некоторые стены в Лазаревском и в Сретенском храме - на метр выеден камень из-за воды, потому что гидроизоляция была сломана много десятилетий. Нуждается в серьезном ремонте и пещерный храм. Время не щадит, пока есть возможность, его нужно привести в устойчивое состояние. И Михайловский собор, там тоже есть большие проблемы", - сказал владыка Тихон.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, является главным праздником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в 2023 году отмечает 550-летие. Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более 10 храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих стран мира.