На портале и в приложении "Узнай Москву" появился новый молодежный квиз о столичных мостах

Первые три пользователя портала, которые ответят на максимальное количество вопросов, получат в подарок книгу, изданную Мосгорнаследием

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгорнаследие подготовило новый квиз для молодежи в рамках серии "Лето в Москве", он уже доступен на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву". Пользователи ответят на восемь вопросов, связанных с московскими мостами, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Лето - прекрасное время для активных прогулок по набережным Москвы-реки. Можно полюбоваться красотой, величием и изяществом исторических зданий и знаменитых московских мостов. Берега главной артерии столицы соединяют более 30 мостов. Некоторые из них являются памятниками истории и культуры, например, Большой Каменный. Для молодежи мы подготовили новый квиз, его участники узнают, какой мост является самым старинным, сколько мостов на линии Московского центрального кольца через Москву-реку и многое другое", - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Первые три пользователя портала "Узнай Москву", которые ответят на максимальное количество вопросов, получат в подарок книгу, изданную Мосгорнаследием.

"Узнай Москву" - совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный онлайн-гид содержит фотографии и описание более 2,2 тыс. зданий, свыше 690 памятников, 350 музеев. На портале опубликовано более 250 тематических маршрутов по разным районам города и свыше 100 увлекательных квизов", - заключается в сообщении.