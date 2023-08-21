Около 2,5 тыс. детей из ДНР отдохнули в детских лагерях при поддержке Подмосковья

В частности, 900 человек приехали в лагерь "Литвиново"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Московской области обеспечили отдых в оздоровительных лагерях для 2,5 тыс. детей из Донецкой Народной Республики, об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Еще хотел коротко доложить про семьи участников СВО и в том числе детей, которые живут в Донецкой Народной Республике. Мы с [врио] губернатором [ДНР] Денисом Пушилиным на связи. Соответственно, мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть - 1 600 человек - на море, а 900 человек приехали к нам в "Литвиново", это наш подмосковный детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть. Сам ездил туда, разговаривал, очень интересно, содержательный разговор", - сказал Воробьев.

Он также рассказал, что в Подмосковье выстроена поддержка семей участников специальной военной операции, отметив, что на территории региона работает фонд "Защитники Отечества", с которым областное правительство тесно сотрудничает.

"Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что так же вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером для других регионов тоже", - отметил Путин.