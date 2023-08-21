Глава Росздравнадзора по Москве помог на борту самолета потерявшей сознание стюардессе

В пресс-службе ведомства рассказали, что Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал помощь стюардессе рейса Сочи - Москва, потерявшей сознание из-за остановки сердца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"Курынин летел рейсом Сочи - Москва. Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца (8 минут)", - говорится в сообщении.

Спустя 25 минут самолет экстренно сел в Волгограде, где его ожидала реанимационная бригада скорой, пояснили в Росздравнадзоре. Она доставила пострадавшую в горбольницу.

"Руководитель территориального органа Росздравнадзора получил высшее образование по специальности уролог-андролог в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, долго работал практикующим врачом. Долг каждого сотрудника Росздравнадзора - контролировать оказание медицинской помощи гражданам нашей страны, а в экстренных случаях, как показала практика, - принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни", - добавили в ведомстве.