Австрийская академия наук прогнозирует исчезновение ледников Восточных Альп к 2050 году

Гляциолог Андреа Фишер полагает, что таяние ледников повысит риск оползней и наводнений, а также потребует создания новых систем раннего оповещения населения

ВЕНА, 21 августа. /ТАСС/. Ледники в восточной части Альп практически полностью исчезнут к 2050 году в результате изменения климата. Такой прогноз сделали гляциологи Австрийской академии наук.

"Масштабное разрушение ледников - это новое явление, которое мы наблюдаем всего три-четыре года", - приводит газета Kronen Zeitung слова гляциолога Андреа Фишер из Междисциплинарного института изучения гор Австрийской академии наук. По ее мнению, ледники в Восточных Альпах "станут историей не позднее 2050 года". По итогам наблюдений за темпами таяния ледников в последние годы ученым пришлось сдвинуть прогноз по срокам их исчезновения на "несколько десятилетий вперед".

В этом сезоне австрийские гляциологи не наблюдают снега на высоте 3 тыс. м над уровнем моря на ряде ледников в западной части страны. Ранее снег круглогодично покрывал эти зоны. Как сообщила Фишер, ледники дробятся на отдельные ледниковые поля, сползающие вниз по склонам. Из-за этого массы льда покрываются грязью. Это лишь ускоряет их таяние, так как темные поверхности быстрее нагреваются на солнце.

Фишер полагает, что в краткосрочной перспективе ледники Восточных Альп уже не спасти. Их таяние способно замедлить только мощное извержение вулкана, которое бы значительно охладило атмосферу Земли. После 2050 года остатки льда могут сохраниться лишь в отдельных тенистых расселинах на большой высоте. Гляциолог полагает, что таяние ледников повысит риск оползней и наводнений, а также потребует новых подходов к созданию систем раннего оповещения населения.