На Украине заявили, что почти четверть мостов в стране находится в критическом состоянии

Больше трети балансодержателей при этом не владеют информацией о состоянии мостов, которые находятся в их ведении, сообщил вице-премьер по восстановлению страны Александр Кубраков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Состояние почти четверти всех мостов на Украине, которые проверила специальная комиссия, оценивается как критическое. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала основную информацию о реальном состоянии большинства украинских мостов. Из них 24% находятся в критическом состоянии - неработоспособны или ограниченно работоспособны", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, больше трети балансодержателей при этом не владеют информацией о состоянии мостов, которые находятся в их ведении.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить состояние мостов по всей стране. Ответственным за проверку президент Владимир Зеленский назначил Кубракова. 14 июля вице-премьер заявил, что около 10% мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Кубраков также поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов и "подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем".