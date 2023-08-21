В кабмин направили законопроект о реестре наставников для трудных подростков

Документ планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщили в пресс-службе депутата Артема Метелева

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство законопроект о создании реестра наставников-волонтеров для работы с трудными подростками. Законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, сообщили журналистам в пресс-службе депутата.

"Депутатом Госдумы Артемом Метелевым разработан законопроект, который поможет обеспечить участие наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления или находящимися в трудной жизненной ситуации. Законопроект направлен на заключение в правительство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что внести проект на рассмотрение палаты планируется в осеннюю сессию. "Наш законопроект включает в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних институты наставничества и участие в деятельности волонтерского движения, благотворительной организации и Российского движения детей и молодежи. В ряде регионов существует такая практика, она успешно себя зарекомендовала - подростки, стоящие на учете, после участия в социальных проектах возвращаются в нормальную жизнь. Мы хотим масштабировать ее, создать реестр наставников, предоставить возможность комиссиям по делам несовершеннолетних использовать общественный ресурс для работы с молодежью, чтобы кратно снизить число неблагополучных ребят", - отметил Метелев, слова которого приводятся в сообщении.

Депутат добавил, что механизм привлечения волонтерских организаций и наставников к работе с детьми можно будет использовать и для социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и всех молодых людей, кто находится в трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе также пояснили, что законопроект устанавливает запрет на назначение наставниками лиц, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ не допускаются к педагогической деятельности. Кроме того, законопроект наделяет Минпросвещения России полномочиями по утверждению правил принятия комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав решений о назначении наставника и его замене.

Метелев подчеркнул, что законопроект предлагает также установить возможность участия трудных подростков в мероприятиях волонтерского движения, благотворительной организации и Российского движения школьников. Для этого организации должны будут подать заявление о включении их в реестр организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.