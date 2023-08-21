Собянин сообщил, что в Москве после капитального ремонта открыли три поликлиники

Мэр города отметил, что в учреждениях установили новейшую медтехнику

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Три поликлиники открылись в Москве после капитального ремонта, в общей сложности они обслуживают 82 тыс. детей и взрослых. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"После капитального ремонта открыли три поликлиники: головное здание ДГП №132 в Ново-Переделкине, третий филиал диагностического центра №5 в Бибиреве и детско-взрослую поликлинику в Северном Бутове", - написал Собянин.

По его словам, поликлиники работают по новому московскому стандарту.

"Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями. В них установлена новейшая медтехника, в том числе цифровые рентгенологические аппараты, УЗИ экспертного класса, офтальмологическое оборудование", - подчеркнул мэр.