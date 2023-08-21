СПЧ выступил за присвоение государственного статуса Дню офицера

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал офицеров ходить в форме, а по праздникам - в парадной

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за присвоение государственного статуса празднику День офицера, который отмечается в России 21 августа. Об этом сообщает Telegram-канал совета.

"21 августа в стране отмечают День офицера России. Праздник пока неформальный, но совет считает, что он достоин присвоения государственного статуса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава СПЧ Валерий Фадеев, поздравляя офицеров с праздником, призвал их ходить в форме, а по праздникам - в парадной. "Сейчас в Москве не видно офицеров в форме, а в советские времена на улицах было много офицеров в форме - здесь находятся Генштаб, Минобороны, военные академии. Теперь же на слуху еще мерзкие истории с недопуском военнослужащих в форме в рестораны. Форма должна вызывать уважение и гордость, особенно сейчас. Считаю, что офицеры должны ходить в форме, а по праздничным дням - надевать парадную с орденами и медалями, если они есть", - сказал Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале совета.

Глава СПЧ добавил, что Россия сейчас "ведет большую войну с Западом", люди "должны видеть вокруг себя защитников Отечества, относясь к ним с максимальным уважением и благодарностью".