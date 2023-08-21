Школьники на уроках по начальной военной подготовке будут изучать беспилотники

По итогам курса учащиеся должны иметь представление об особенностях применения БПЛА на поле боя, сказано в программе дисциплины

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Школьники в 10-11-х классах в рамках занятий по начальной военной подготовке (НВП) будут изучать основы управления и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из опубликованной на сайте Минпросвещения программы курса.

"Модуль № 3 "Основы технической подготовки и связи": иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА", - говорится в документе. Отмечается, что по итогам курса школьники должны иметь представление об особенностях применения БПЛА на поле боя.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ. Ранее в министерстве сообщали, что школы могут ввести модуль по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ после одобрения родителей. Модуль "Элементы НВП" также был включен в учебники ОБЖ для 10-х и 11-х классов.

Ранее подполковник, эксперт Главного военно-политического управления Минобороны России Михаил Бородин рассказал, что Минобороны РФ совместно с Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки, в рамках которого старшеклассники пройдут подготовку на уровне военнослужащего мотострелковых войск, научатся приемам тактической медицины и управлению беспилотниками.

По его словам, для старшеклассников была разработана программа курса внеурочной деятельности начальной военной подготовки как дополняющая и расширяющая знания, получаемые в рамках школьных занятий. Упор сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр. Учебный план составлен с учетом опыта специальной военной операции. Занятия будут идти по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, впервые был введен предмет "Основы технической подготовки и связи", в рамках которого обучающиеся знакомятся с техникой вооруженных сил, с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой по связи. Также включена инженерная подготовка, предмет "Радиационная, химическая и биологическая защита" и военно-медицинская подготовка.