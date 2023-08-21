В регионах Поволжья ожидается похолодание

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус также сообщил, что на территории округа пройдут кратковременные дожди

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Похолодание и кратковременные дожди ожидаются на этой неделе практически во всех регионах Поволжья. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В предстоящий вторник погоду на территории Приволжского округа будет формировать периферия обширного циклона, центр которого выходит на Полярный Урал. Поэтому достаточно высока вероятность кратковременных дождей. И этот циклон начнет продвигать волну холодного воздуха по территории региона с севера на юг, даст начало похолоданию", - сказал Леус.

При этом в среду, по его словам, северная часть региона окажется под влиянием небольшого антициклона, дождей не ожидается. А в южной части холодный атмосферный фронт активизируется и станет причиной кратковременных дождей и гроз.

"В четверг регион попадет в тыловую часть циклона, местами пройдут кратковременные дожди, будет довольно ветрено и облачно. Температура опустится скорее к сентябрьским показателям. В последний рабочий день на текущей неделе на юго-запад региона выйдет очередной активный циклон, он принесет с собой дожди, местами ливневого характера. А северо-восточная часть территорий округа останется пока в зоне антициклона, и там дождей не ожидается", - сказал Леус.

В выходные циклон продолжит перемещаться по южной части региона с запада на восток, обуславливая дожди разной интенсивности и дальнейшее понижение температуры. Характер погоды, отметил Леус, будет постепенно перестраиваться на осенние рельсы.

Похолодание и дожди

Похолодание к выходным прогнозируется практически во всех регионах ПФО. Так, в Казани, по данным синоптика, во вторник ожидается еще около +20 градусов и без осадков, а в воскресенье - не выше 17 градусов. Похожая картина будет в Нижнем Новгороде, где в выходные температура снизится до +16, +18 градусов. В Уфе температура снизится с +22 во вторник до +16 в воскресенье.

В Перми кратковременные дожди прогнозируются начиная с четверга. В воскресенье похолодает до +12 +14 градусов. На текущей неделе, по данным пермского научно-популярного метеорологического проекта "Метеоролог и я", небольшие дожди ожидаются практически на всей территории Прикамья.

Одним из самых холодных регионов на неделе станет Киров. По прогнозам синоптиков, во вторник, среду и четверг здесь ожидаются кратковременные дожди и до +16 градусов. В воскресенье всего +11 +13.

В Саратове, как сообщила мэрия города, до конца дня, а также ночью и днем 22 августа ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, град. В администрации попросили жителей соблюдать осторожность при перемещении по городу. При этом выходные, по прогнозу "Фобоса", пройдут без осадков, температура будет доходить до +24 градусов.

Комфортная погода ожидается в Самаре, где всю неделю температура будет сохраняться в пределах +20 градусов.

Лесные пожары

По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе объявлен желтый уровень опасности. В период с 21 по 25 августа местами в области сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, из-за гроз на выходных в регионе произошло три лесных пожара.

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21-22 августа в большинстве районов республики сохраняется высокая пожароопасность лесов. Власти изучают возможность размещения кемпингов на территории лесного фонда. Глава Минприроды республики Эмир Бедертдинов предлагает апробировать проект на территории Чебоксарского лесничества - в местах, ставших излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы.