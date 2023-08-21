В Москве 25 августа проведут тест системы онлайн-голосования

Участникам голосования зададут вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проведут в Москве 25 августа, участники ответят на вопрос о "подарке" для жителей на День города. Соответствующее решение принято на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Мы тест этот проведем 25 августа. <…> С 08:00 до 20:00", - сказал в ходе заседания председатель штаба Вадим Ковалев.

Он уточнил, что вопрос участникам голосования будет задан следующий: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?" Варианты ответа: "Бесплатная городская парковка"; "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца"; "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города"; "Бесплатное посещение городских музеев".

"Публичное тестирование нужно для того, чтобы посмотреть, как совместно работают элементы системы, члены комиссии, различные технические службы, в том числе службы технической поддержки в проведении голосования. <…> В прошлом году мы на тестовом голосовании смотрели, как совместно будут работать дистанционное электронное голосование и электронный список избирателей, в этом году добавляем еще один элемент - это терминалы электронного голосования на участках. Можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование", - отметил в ходе заседания начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, для голосования через терминалы на избирательных участках необходимо предъявить паспорт члену комиссии. "Паспорт сканируется, <…> в электронном списке проверяется активное избирательное право. <…> После этого человеку предлагают проголосовать на новом электронном терминале в помещении избирательной комиссии. Параллельно с этим будет вестись дистанционное электронное голосование <…> через личный кабинет на mos.ru. Благодаря электронному списку избирателей все возможности двойного, неправомочного голосования будут закрыты", - подчеркнул Костырко.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.