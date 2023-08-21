NHK: Ватикан активно способствовал репатриации японских военнопленных из СССР

По информации агентства, профессор свободных искусств из университета Нихон в Токио Мацумото Сахо обнаружила 40 новых документов, обнародованных ватиканской стороной, которые об этом свидетельствуют

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Ватикан активно помогал вернуться на родину японским военнопленным с территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство NHK со ссылкой на документы.

Профессор свободных искусств из университета Нихон в Токио Мацумото Сахо обнаружила 40 новых документов, обнародованных Ватиканом, которые свидетельствуют об участии папского престола в репатриации японских военнопленных в 1946-1948 годы, сообщает агентство. В частности, была найдена официальная телеграмма апостольского делегата Святого престола в Японии, отправленная госсекретарю города-государства, из которой следует, что он просил Соединенные Штаты активизировать переговоры с Советским Союзом для ускорения процесса репатриации. Кроме того, в августе 1948 года семьи военнопленных направили письмо госсекретарю с просьбой о помощи.

Мацумото считает, что Ватикан выступал в качестве посредника при возвращении японцев на родину не только из гуманистических, но и из политических соображений, так как хотел предотвратить распространение идей коммунизма, пишет агентство.

Японские военнопленные находились в СССР с 1945 по 1956 год. В ходе войны между двумя странами Красная армия разгромила на территории Маньчжурии, Южного Сахалина, Кореи и Курильских островов вооруженные силы численностью примерно 1 млн человек (среди них были и военнослужащие иностранного происхождения). Согласно Постановлению Государственного комитета обороны СССР от 23 августа 1945 года около 500 тыс. японских военнопленных были вывезены в Советский Союз, где они работали в трудовых лагерях. В период с 1947 по 1949 год большинство военнопленных были репатриированы в Японию. В СССР остались пленные, осужденные за военные преступления. Репатриация продолжалась до 1956 года.