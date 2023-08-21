В Минздраве заявили, что с начала года выдали около 50 млн цифровых полисов ОМС

Получить электронную версию документа можно на портале госуслуг

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россияне с начала 2023 года получили более 50 млн цифровых полисов обязательного медицинского страхования на портале госуслуг. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава РФ.

"Около 50 млн цифровых полисов обязательного медицинского страхования получили граждане на госуслугах с начала года", - говорится в публикации.

Отмечается, что жители новых регионов тоже могут получить цифровой полис на портале, электронный документ уже есть у более чем 1 млн человек.

Цифровая версия позволяет не носить с собой пластиковый или бумажный вариант полиса, можно просто показать электронный документ на экране телефона.