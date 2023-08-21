В четырех департаментах Франции объявили максимальный уровень угрозы из-за жары

По данным BFMTV, на вершине горы Монблан температура стала плюсовой

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Французские власти объявили красный (максимальный) уровень климатической угрозы из-за жары в четырех департаментах на юго-востоке страны. Температура на горе Монблан стала выше нуля. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В сообщении уточняется, наивысший уровень опасности принят в связи с беспрецедентной температурой в департаментах Рона, Дром, Ардеш и Верхняя Луара.

При красном уровне угрозы префектуры могут вводить различные ограничения. К таким мерам относится, в частности, запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий в период пиковых температур, а также организация работы населения в помещениях с кондиционированием воздуха.

На Монблане выше нуля

Как указывает BFMTV, на вершине горы Монблан температура стала плюсовой. Как предупреждают эксперты, это создает угрозу для таяния льдов.

Ранее французские власти объявили оранжевый (предпоследний) уровень климатической опасности в 50 из 96 департаментов Франции, еще в 14 департаментах был объявлен желтый уровень.

Метеорологи сообщают, что в воскресенье во многих коммунах на юге страны температура превысила 40 градусов. В частности, в Каркасоне (департамент Од) столбики термометров достигли отметки 40,8 градуса, в Ниме (департамент Гар) - 41, а рекордсменами стали Салендр (департамент Гар) и Гропьер (департамент Ардеш), где термометры показали 42,2.

В этой связи власти рекомендуют местным жителям по возможности не выходить на улицу в дневное время, пить больше воды, а также обращать внимание на наиболее чувствительных к погоде людей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи.