В Госдуму внесли законопроект о сохранении детского пособия при выходе родителя на работу

Документ предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут отменить выплату пособия до окончания назначенного срока выплаты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о сохранении ежемесячного пособия по уходу за ребенком при выходе родителя на работу. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект разработан в связи с поручением президента России Владимира Путина о сохранении права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Также Путин поручил обеспечить своевременную выплату пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено пособие.

Законопроект предусматривает поправки в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". По действующим нормам право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Если размер среднедушевого дохода семьи превышает прожиточный минимум на душу населения, в выплате пособия может быть отказано.

"Законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут приостановить или отменить выплату пособия до окончания назначенного срока выплаты (этот срок составляет один год, после которого выплата будет продолжена в случае соответствия доходов семьи требованиям закона)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, как отмечается в документе, по действующему законодательству право на единое пособие сохраняется лишь в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. "Законопроектом предлагается изменить эту норму, дополнив ее обстоятельством выхода на работу из отпуска до того, как ребенку исполнилось полтора года. Таким образом, женщина сможет выйти на работу", - указано в пояснительной записке.