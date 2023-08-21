Литва отказала белорусской активистке в убежище, заподозрив ее в связях со спецслужбами РФ

Речь идет об Ольге Карач

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Власти Литвы отказались дать убежище в стране представителю белорусской оппозиции Ольге Карач, обвиняемой Минском в причастности к террористической деятельности, по причине подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

"Согласно данным госбезопасности, проживающая в Литве активистка белорусской оппозиции Ольга Карач сотрудничала со спецслужбами России", - говорится в сообщении агентства BNS. Сама Карач факт такого сотрудничества отрицает.

Департамент госбезопасности со ссылкой на свои источники сообщил, что в 2015 - 2019 годах Карач неоднократно выезжала в Россию. Утверждается, что она встречалась с сотрудниками спецслужб, передавала им сведения о белорусской оппозиции и просила поддержки в своей политической деятельности.

"Российские разведслужбы могут использовать связи с Карач против интересов Литвы, поэтому ее присутствие в стране может угрожать интересам национальной безопасности", - приводит агентство заявление литовского департамента.

Карач находится в Литве девять лет на основе временного вида на жительство. Однако она решила изменить свой статус и обратилась в департамент миграции с просьбой о предоставлении убежища.