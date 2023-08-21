В ЛНР планируют открыть более 50 пунктов для сдачи ЕГЭ в этом учебном году

Предполагается, что они смогут вместить более 12 тыс. учеников

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики (ЛНР) в этом учебном году планирует открыть более 50 пунктов для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионе, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, перед ведомством стоит задача создать необходимые условия для сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена для всех выпускников девятых классов, а также ЕГЭ - для одиннадцатиклассников.

"В целях обеспечения равного доступа выпускников образовательных организаций Луганской Народной Республики к участию в ГИА, с учетом обеспечения территориальной доступности, Министерством уже проводится значительная работа. С 1 августа специалистами <...> осуществляется выезд в образовательные организации, на базе которых будут открыты пункты проведения экзаменов (ППЭ). По предварительным расчетам, в этом учебном году планируется открыть 52 пункта проведения экзамена на 846 аудиторий для сдачи экзаменов, вместимостью более 12 000 участников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас специалисты работают над оснащением пунктов проведения экзаменов соответствующим оборудованием, а также приобретают расходные материалы для проведения ГИА.