21 августа, 13:58

Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь

В пресс-службе Псковской епархии отметили, что приехавший батюшка с первых дней стал пользоваться вниманием у прихожан обители

ПСКОВ, 21 августа. /ТАСС/. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей, принял в обитель первого монаха из Киево-Печерской лавры, сообщил журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре.

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"У нас уже живет один монах из Киево-Печерской лавры, замечательный батюшка приехал. Мы были рады оказать ему полнейшее гостеприимство, по-братски. Что касается Украины, им надо знать одно - это наша общая трагедия. Как любая междоусобная брань", - сказал владыка Тихон.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Псковской епархии, приехавший батюшка с первых дней стал пользоваться вниманием у прихожан Псково-Печерского монастыря, он также активно помогал на монастырских полях и в других хозяйственных делах монастыря. 

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