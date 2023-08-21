Мосгорсуд признал законным приговор экс-сотруднику МВД за фейки о российской армии

Суд ранее назначил Сергею Веделю наказание в виде лишения свободы на срок семь лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему сотруднику столичного главка ГУ МВД Сергею Веделю (ранее Клоков) по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Веделя на приговор Пресненского суда Москвы и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов осужденного - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее Пресненский суд признал виновным Веделя по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. Осужденный также лишен специального звания "капитан внутренней службы". Кроме того, после отбытия наказания ему запрещено работать в органах внутренних дел в течение четырех лет.

Ведель вырос в русскоязычной семье в городе Буча. Более 20 лет он проработал в главке московской полиции на должностях водителя, техника и других. Из органов внутренних дел он уволился в звании капитана внутренней службы. С начала специальной военной операции на Украине он критически высказывался о действиях российских войск в ходе телефонных разговоров с коллегами. Это и стало причиной возбуждения в отношении него уголовного дела. Стенограмма телефонных разговоров оказалась одним из доказательств его вины.

По мнению адвоката Даниила Бермана, прокуратура в ходе заседания представляла частные разговоры его подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление.