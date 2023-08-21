Шоу "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала 28 августа

Ведущая проекта Лариса Гузеева ранее рассказывала, что новые выпуски программы будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Программа "Давай поженимся" будет вновь выходить в эфир Первого канала с конца августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем с 28 августа", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос. Ранее о том, что "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

При этом, как говорится в сообщении Первого канала для СМИ, "теперь ведущие будут общаться с героями программы в новой студии". Кроме того, у ведущих "появится необычный помощник - искусственный интеллект, который будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов".

"Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва. Меня порадовали новые декорации, очень современные, модные, находиться в них одно удовольствие. Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью. Сейчас много тревог и переживаний и, когда человек одинок и ему не с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается в стократ. А если есть родная душа, которая скажет: "Ничего, выживем, у нас получится. Нам есть о чем мечтать. У нас ребенок, о котором нужно заботиться, собирать в школу. Тогда легче жить. В паре жить более естественно и не так страшно", - рассказала ведущая проекта Лариса Гузеева, слова которой приводит пресс-служба канала.

По словам Розы Сябитовой, на съемочную площадку она пришла с ощущением того, что вернулась после длительной командировки домой. "Меня очень радует, что желание наших героев создавать семьи не изменилось. Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение - поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе. Они ведутся на первое чувство и женятся, а потом разочаровываются и разводятся, так как не способны поддержать друг друга и действовать слаженно. А настоящая семья - это работа в команде. Ради этого стоит жениться и выходить замуж", - поделилась она.

В свою очередь ведущая проекта Лариса Гузеева рассказывала, что новые выпуски программы будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений, ее слова приводили в пресс-службе Первого канала.

О программе

Программа "Давай поженимся" - свадебное ток-шоу, которое выходит на Первом канале с 2008 года. Среди постоянных ведущих передачи - Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

В феврале 2022 года пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка его вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности. Позже, в сентябре, Эрнст говорил о решении возвращать в сетку вещания развлекательный контент. Тогда же на канале опровергли информацию о планах закрыть шоу "Давай поженимся".