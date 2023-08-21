В ЛНР пройдет декада к 80-й годовщине освобождения от фашистских захватчиков

Согласно соответствующему указу врио главы республики Леонида Пасечника, она состоится с 1 по 10 сентября

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Декада мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков, пройдет в ЛНР, соответствующий указ издал врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Постановляю провести с 1 по 10 сентября 2023 года декаду, посвященную 80-летию освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в тексте указа, опубликованного на интернет-портале руководителя региона.

Министерству образования и науки региона Пасечник с 4 по 8 сентября поручил провести неделю дополнительного образования "с организацией экскурсий, посещений музеев и памятных мест". Министерство культуры ЛНР в рамках соответствующего указа должно обеспечить "посещение учреждений культуры школьниками и сопровождающими лицами на безоплатной основе в рамках недели дополнительного образования". При этом главы администраций городов и районов республики должны "оказать содействие в подготовке и проведении мероприятий декады".

Луганск (в то время - Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражались 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.

4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Ворошиловградскую область от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.