В атмосфере над Швейцарией зафиксировали новый температурный рекорд

Температура в ноль градусов Цельсия была зарегистрирована на высоте 5 298 м

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Метеорологи Швейцарии зафиксировали новый температурный рекорд в атмосфере над территорией страны. Согласно проведенным ими при помощи воздушного зонда в ночь на понедельник замерам, температура в ноль градусов Цельсия была зарегистрирована на высоте 5 298 м, что более чем на 100 м выше прежнего рекордного показателя июля 2022 года, сообщила служба наблюдения за погодой и климатом MeteoSuisse в соцсети X (ранее Twitter).

"Изотерма в ноль градусов Цельсия была зафиксирована в ночь с 20 на 21 августа на высоте 5 298 м, что представляет собой рекордный показатель со времени начала измерений в 1954 году. Предыдущий рекорд - 5 184 м - был установлен 25 июля прошлого года", - говорится в сообщении.

Замеры температуры атмосферы при помощи зондов проводятся на метеостанции в городе Пайерн дважды в день. Температура понижается с удалением от земной поверхности. Высота, на которых находится точка замерзания воды, варьируется в зависимости от времени года. Ввиду изменения климата планеты этот показатель увеличивается, причем особенно быстро это происходит с 1970 года. По оценкам метеорологов, за последние полтора века нулевая изотерма над территорией Швейцарии поднялась на 200-700 м. "Нулевая изотерма влияет, в частности, на рост растений, высотный предел снегопадов и круговорот воды, тем самым решающим образом очерчивая жизненное пространство людей, животных и растений. Вот почему изотерма в ноль градусов так важна для метеорологических прогнозов", - констатировали в MeteoSuisse.

В Швейцарии с субботы установилась жара. В Женеве в воскресенье днем было 36,1 градуса. Минувшей ночью столбик термометра в Женеве, Лозанне и Монтре не опускался ниже 20 градусов. В Цюрихе было 20,2 градуса, Невшателе - 21,9, в Лугано - 23,3. В кантоне Тичино и в районах вокруг Женевского озера властями объявлен очень высокий, четвертый, уровень опасности в связи с жарой по пятибалльной шкале. Высокие температуры, вплоть до 37 градусов, ожидаются в стране до четверга, после чего, по прогнозам метеорологов, возможно резкое похолодание.