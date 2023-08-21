В Подмосковье планируют газифицировать более 500 населенных пунктов до 2030 года

Регион является лидером по объемам догазификации в рамках президентской программы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 500 населенных пунктов Московской области, в которых проживают около 74 тыс. человек, планируется газифицировать до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Уже два года по президентской программе при активном участии "Газпрома" и "Мособлгаза" мы ведем догазификацию. Это коснулось 120 тыс. домов. В предыдущие 2 года (2021-2022 гг.) газифицировали 78 тыс., в этом году - 34 тыс. подключений. <...> Важно, что за 10 лет в рамках нашей областной программы газ получили порядка 200 тыс. жителей в 588 населенных пунктах. Она была продлена, и с 2023 года по 2030 год мы газифицируем 515 населенных пунктов, где проживает 74 тыс. человек", - сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе также отметили, что Подмосковье является лидером по объемам догазификации в рамках президентской программы. Газ пришел в более чем 3 тыс. населенных пунктов, доведен до границ 120 тыс. участков. Условия для газификации появились у 320 тыс. жителей в более чем 2,8 тыс. населенных пунктов.

Заявку на подведение можно подать в МФЦ, на сайте "Мособлгаза" или в офисах компании, а также на региональном портале госуслуг. Кроме того, для удобства жителей работают 12 мобильных офисов соцгазификации, добавили в пресс-службе.