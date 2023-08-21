Первые заморозки придут в Заполярье на этой неделе

В Калининградской области аномальная жара сменится на умеренно теплую погоду, а в Мурманской области в ночные часы синоптики прогнозируют отрицательные температуры

ТАСС, 21 августа. Похолодание ожидается на этой неделе в регионах Северо-Запада России. В Калининградской области аномальная жара сменится на умеренно теплую погоду, а в Мурманской области в ночные часы синоптики прогнозируют отрицательные температуры и первые заморозки, сообщили ТАСС в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" и региональных гидрометцентрах.

Жара с температурами свыше плюс 30 градусов, преобладающая на прошедшей неделе в Калининградской области, отступит, температура снизится до 25 градусов тепла, погода останется вполне комфортной в течение всей недели. "Жара спала, на неделе будет умеренно теплая погода, с температурой в пределах 20-25 градусов по области. Исключением может стать суббота, 26 августа, когда воздух прогреется до 28 градусов", - сообщили ТАСС в гидрометцентре региона. Первая половина недели пройдет без существенных осадков, кратковременные дожди вероятны с 25 августа. С этого же дня, с прохождением циклона, ветер западного и северо-западного направлений сменится на восточный и северо-восточный, но будет умеренный, скоростью от 7 до 12 м/сек.

Первые заморозки

В Мурманской области, которая будет находиться под влиянием гребня Арктического антициклона, похолодание принесет в регион первые заморозки. Северным ветром на Кольский полуостров будут выноситься относительно холодные воздушные массы с районов Баренцева моря. В этот период в Заполярье ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха в ночные часы плюс 3, при прояснениях - заморозки до минус 1 градуса, днем 10-16 градусов тепла. В соседней с Заполярьем Карелии ночью столбик термометра местами будет опускаться до плюс 1-2 градусов. Ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, утром и днем местами небольшие дожди. Днем плюс 14-19 градусов.

В Архангельской области довольно теплую, особенно на юге региона, погоду на выходных сменило похолодание. По данным Севгидромета, на неделе в Поморье ожидается прохладная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Температура ночью плюс 4-9 градусов, днем 10-15 градусов тепла. В Ненецком автономном округе (НАО) тоже похолодало. В начале недели местами ожидается умеренный дождь, ветер до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью плюс 4-9 градусов, днем до плюс 14 градусов.

Прохладно на этой неделе будет и в Республике Коми, над ней пройдет центр глубокого атлантического циклона, который принесет дожди, в северных районах сильные, в отдельные дни возможны грозы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 2-7 градусов тепла. Дневная будет варьироваться в зависимости от районов - от плюс 12 до 17 градусов. В Вологодской области в течение всей рабочей недели температурный режим будет чуть ниже климатической нормы - около 15-18 градусов тепла. Ближе к выходным вероятность дождей увеличится.

В центральных регионах СЗФО несмотря на общее похолодание еще сохранится по-летнему теплая погода, однако без жарких температур. По данным Псковского ЦГМС, днем столбики термометров поднимутся к отметке в плюс 22 градуса, возможны небольшие дожди, ночью около 10-15 градусов тепла. В Новгородской области днем также около 22 градусов тепла, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, местами ливни, сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Погода в Санкт-Петербурге

Как сообщили ТАСС в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге к среде столбик термометра опустится ниже 20 градусов тепла и будет показывать плюс 14-19 градусов. В большинстве районов возможны кратковременные дожди. "В четверг и в пятницу преимущественно без осадков. Ночью плюс 10-12 градусов, днем до 19 градусов тепла. В пятницу районы будут находиться под влиянием тыловой части циклона. Погода будет неустойчивая, облачности будет меньше, а солнца больше. Однако поток холодного воздуха не позволит температуре высоко подняться, поэтому в ночные часы температура по области плюс 4-9 градусов. У водоемов до плюс 14 градусов, днем 15-20 градусов тепла", - сказали в Северо-Западном УГМС.

В Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами также кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 6-13 градусов, днем - плюс 14-22 градуса с понижением к концу недели.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале отметил, что ночь на понедельник в Санкт-Петербурге стала самой холодной в августе - всего плюс 11,7 градуса, большую часть июля было также значительно теплее. Средняя температура второй декады августа составила плюс 19,9 градуса - прохладнее чем в первой. "В Санкт-Петербурге во второй декаде выпало всего 11,9 мм, или 14% от месячной нормы осадков. Самым теплым днем стало 16 августа с максимальной температурой плюс 28,7 градуса. А в ночь на 17 августа пришел атмосферный фронт с сильными грозами, шквалами и градом. И в Санкт-Петербурге в эту ночь отмечено больше всего дождя - 7 мм", - сказал синоптик.