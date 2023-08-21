Приглашение посетить РФ в 2024 году получили 500 молодых представителей КНР

Их пригласило Общество российско-китайской дружбы

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Общество российско-китайской дружбы (ОРКД) пригласило 500 молодых представителей КНР посетить Россию в 2024 году. Соответствующее заявление сделал в Пекине помощник председателя ОРКД Леонид Петухин.

"Руководствуясь идеей о равноправной и паритетной природе отношений России и Китая, я хотел бы от имени Общества российско-китайской дружбы и организаторов Всемирного фестиваля молодежи пригласить 500 молодых лидеров КНР посетить РФ в следующем году", - сказал Петухин на состоявшейся в госрезиденции Дяоюйтай церемонии в честь старта третьего турне "Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы".

Нынешнее турне для участников программы включает посещение Пекина, Шэньяна (северо-восточная провинция Ляонин) и Шанхая. Российская делегация побывает в музеях, увидит достопримечательности трех городов, а также возложит цветы на мемориальном Кладбище советских воинов в Северо-Восточном Китае.