Более 35 тыс. человек воспользовались временными велополосами на востоке Москвы с мая

В этом году в городе обустроили почти 70 км велоинфраструктуры, из которых 60 км - во временной разметке

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 35 тыс. велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности воспользовались временными полосами на востоке столицы с мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Мы обустроили новые временные велополосы в восточном округе столицы - с мая по ним проехало более 35 тыс. велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Где они появились: Ткацкая улица, Малая Семеновская улица. Новая временная велоинфраструктура позволяет доехать по велополосам на Ткацкой улице от МЦК Измайлово и Измайловского парка до станции метро "Семеновская", добраться по Малой Семеновской улице до набережной Яузы", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в этом году в Москве обустроили почти 70 км велоинфраструктуры, из которых 60 км - во временной разметке.