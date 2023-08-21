Примирительная встреча между Карлом III и принцем Гарри пока не состоится

По данным The Daily Beast, старший сын короля также "занимает бескомпромиссную позицию" по отношению к брату, который, по его словам, "предал и его"

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III и наследник престола принц Уэльский Уильям пока не станут встречаться с принцем Гарри, герцогом Сассекским, чтобы уладить семейные разногласия. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

"Ни Чарльз, ни Уильям не станут встречаться с Гарри. Без шансов. Он [король] считает Гарри предателем после того, что тот написал о нем в своих мемуарах", - приводит оно слова одного из друзей принца Уильяма, пожелавшего сохранить анонимность. Он также обозначил, что старший сын короля "занимает бескомпромиссную позицию" по отношению к брату, который, по его словам, "предал и его".

Ранее журнал OK! сообщил о намерении британского короля провести встречу с младшим сыном 17 сентября.

Конфликт в королевской семье

Противоречия в королевской семье обострились после выхода в свет автобиографической книги принца Гарри "Запасной" (Spare, 2023). В ней герцог Сассекский признается, что пробовал кокаин, и описывает в деталях, как лишился девственности, как убил 25 человек во время службы в Афганистане, а также приводит различные подробности конфликтов внутри монаршей семьи. Все эти откровения были очень критично восприняты в Великобритании, где их расценили как удар по королевской семье и британской монархии в целом. Сам Гарри в интервью телеканалу ITV в январе рассказал, что хочет чтобы его отец и брат относились к нему как к родному человеку, члену семьи, а не с позиций представителей института монархии.

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.