Китайский деятель заявил, что молодежь КНР и РФ призвана способствовать культурным обменам

Ся Баолун призвал молодых людей "активно способствовать обменам и взаимному обучению, укреплять взаимопонимание" между странами

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Молодежь России и Китая должна способствовать интенсификации культурных обменов. Об этом заявил председатель китайской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолун.

"И Китай, и Россия - великие мировые цивилизации с богатой историей и культурой. Молодые люди двух стран имеют глубокое понимание ценности своих цивилизаций в глобальном контексте, относятся к языку и культуре друг друга с уважением, открыты взаимному обучению и общению", - отметил Ся Баолун на церемонии в Пекине в честь старта третьего турне "Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы".

Ся Баолун призвал молодежь "активно способствовать обменам и взаимному обучению, укреплять взаимопонимание между людьми двух стран", которое станет "прочной основой дружбы между Китаем и Россией из поколения в поколение".

Нынешнее турне для участников молодежной программы "Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы" включает посещение Пекина, Шэньяна и Шанхая. Российская делегация увидит музеи, парки и достопримечательности трех городов, а также возложит цветы на советском воинском кладбище в Шэньяне.