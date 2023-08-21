Более 60 рейсов задерживаются в московских аэропортах

В другие аэропорты перенаправили почти 50 самолетов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 63 авиарейсов задержаны в Москве в понедельник, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 17:38 в аэропорту Шереметьево задержаны 45 рейсов. В Домодедово и Внуково задержаны по семь рейсов, в Жуковском - три рейса задержаны, один отменен.

По состоянию на 10:13 в столичных аэропортах было задержано 50 рейсов.

Ранее в Росавиации сообщили, что с раннего утра понедельника в другие аэропорты были перенаправлены почти 50 самолетов. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В понедельник Минобороны РФ сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй был сбит над территорией Истринского района.