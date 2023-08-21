США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой КПП

Литва ранее приостановила работу двух автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией "в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности"

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Государственный департамент США призвал американских граждан "немедленно покинуть" Белоруссию. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте посольства США в Минске.

"Граждане США в Белоруссии должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные пункты с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше через Белоруссию", - написано в документе, опубликованном ввиду закрытия Литвой пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

Литва с 18 августа приостановила работу двух из шести автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией "в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности". В Минске действия Вильнюса назвали очередным неконструктивным и недружественным шагом. По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, с 2022 года правом безвизового въезда в страну воспользовались более 685 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши, из которых большинство были гражданами Литвы.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе белорусского МИД, Белоруссия отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран.