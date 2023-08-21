Минюст внес Conflict Intelligence Team в реестр нежелательных организаций

Кроме того, в этот список попала украинская компания "Общественный союз "Международное общественное движение "Аллатра"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило Conflict Intelligence Team (CIT, "Сетевое объединение журналистов-расследователей") из Украины в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте Минюста.

Кроме того, в реестр внесена украинская организация "Общественный союз "Международное общественное движение "Аллатра".

"Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решений первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в сообщении.