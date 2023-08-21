Суд снова приостановил работу шахты в Ростовской области из-за нарушений мер безопасности

Специалисты выявили эксплуатацию шахтой небезопасных объектов, включая здание породных бункеров, пункта рассева, главного корпуса, галереи, здание трансформаторной подстанции, мех цеха и здания магнетита

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростовской области снова приостановил работу шахты "Октябрьская-Южная" за нарушение требований промышленной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"21 августа 2023 года Октябрьским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" за нарушение требований промышленной безопасности в области опасных производственных объектов. <…> Суд признал отягчающим административную ответственность обстоятельством повторное совершение однородного административного правонарушения. <…> Постановлением суда ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" признано виновным <…> назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающегося в запрете использования площадки обогащения угля <…> сроком на 40 суток, начиная с 15.08.2023 включительно", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты выявили эксплуатацию шахтой небезопасных объектов, включая здание породных бункеров, пункта рассева, главного корпуса, галереи, здание трансформаторной подстанции, мех цеха и здания магнетита. "Вышеперечисленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут привести к трагическим последствиям, в случае возникновения аварии", - добавили в пресс-службе.

Согласно решению суда, предприятию запрещено использовать небезопасные здания, за исключением работ по устранению нарушений. Постановление суда в законную силу не вступило.

Аналогичное решение было вынесено в начале июня, после того как на предприятии произошло задымление, в шахте находились 10 человек, они самостоятельно покинули территорию, никто не пострадал.