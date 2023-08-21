Около 600 тыс. жителей Херсонской области планируют участвовать в выборах

В это число входят и те, кто намерен голосовать на экстерриториальных участках, отметила председатель регионального избиркома Марина Захарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Около 600 тыс. человек из Херсонской области собираются принять участие в сентябрьских выборах, в том числе на экстерриториальных участках. Как сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Марина Захарова, тираж бюллетеней был рассчитан на это число избирателей.

"Тираж бюллетеней определен согласно списочному составу избирателей - почти 600 тыс. избирателей у нас, в том числе тех, кто планирует голосовать на экстерриториальных участках", - сказала она.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.