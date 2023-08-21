В Белгородской области прибрели порядка 660 жилых помещений взамен домов, поврежденных ВСУ

Уведомления о праве на новое жилье получили 1 519 собственников, из них 1 163 определились с местом его расположения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Белгородской области приобрели порядка 660 жилых помещений взамен домовладений, которые повреждены из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) или находятся в приграничных населенных пунктах с режимом чрезвычайной ситуации. Уведомления о праве на новое жилье получили 1 519 собственников, из них 1 163 определились с местом его расположения, сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина в ходе онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день общее количество домовладений - 1 163, чьи собственники определились с местом положения [нового жилья]. Из 1 163 <...> уже приобретены и заключены порядка 660 контрактов по жилым помещениям, в стадии заключения находятся порядка 155 <...> То есть, фактически большая часть фактически приобретена", - рассказала она.

Как добавила Козлитина, с начала специальной военной операции в регионе повреждены или находятся в зоне приграничья дома 1 755 собственников, из них 1 519 человек получили уведомления о праве на новое жилье, практически все подтвердили готовность к переезду. Она уточнила, что данный вид компенсации за жилье можно получить до 1 сентября, в настоящее время власти региона не смогли найти 236 собственников домовладений. Она отметила, что 191 собственник уже получил ключи от нового жилья, на наступившей неделе их получат еще порядка 20 человек.

По поручению президента РФ Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений для пострадавших жителей приграничья. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС. Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников, но они смогут также выбрать для себя квартиры большей площади, докупив дополнительные квадратные метры. По словам Козлитиной, таких заявлений в регионе подано около 20.