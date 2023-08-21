В Севастополе начали оформление документов на земельные участки для участников СВО

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что первые 447 участников получили уведомления

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя уведомили 447 участников специальной военной операции и членов их семей о предоставлении бесплатных земельных участков в собственность. С понедельника участники СВО приглашаются для оформления документов, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Территория площадью 31,8 га расположена в Качинском муниципальном округе в районе сел Полюшко и Осипенко. Мы образовали 447 земельных участков площадью 400 кв. м с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства". Участки поставлены на кадастровый учет, 447 участникам СВО, состоящим в порядке очередности, направлены уведомления с предложением конкретного земельного участка в собственность бесплатно с указанием кадастрового номера участка. На публичной кадастровой карте можно посмотреть их местоположение. На этой неделе должна начаться персональная работа", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что участников СВО, членов семей погибших участников СВО приглашают в департамент имущества и земельных отношений для оформления документов. "Если человек получил уведомление и его все устраивает, то он должен выразить письменное согласие на предоставление бесплатного участка. Сделать это может либо сам участник СВО, либо его представитель, действующий на основании доверенности в течение 30 календарных дней", - сообщил Развожаев, уточнив, что заявление о согласии или отказе нужно отправить в департамент или в МФЦ в письменной форме. Он также дал поручение проработать вариант подачи согласия на предоставление участков через портал "Госуслуги".

Развожаев отметил, что еще порядка 1 000 участков сейчас находятся в работе. Как только определится статус земли, продолжится формирование земельных участков для последующего их предоставления участникам СВО и членам семей погибших участников СВО. Всего в настоящее время в Севастополе на таком учете состоят 5 091 участник, добавил губернатор.