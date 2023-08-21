Глава Дагестана призвал жителей выражать законным путем претензии из-за отключения света

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал общественность выражать претензии, связанные с отключением электроэнергии, законным способом, а ответственные структуры усилить работу кол-центров и платформ обратной связи. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества. За последние две недели жители выходили на улицу четыре раза.

"Руководитель республики подчеркнул, что подобные акции не могут исправить ситуацию, а только увеличивают социальную напряженность и создают благоприятную почву для вражеских сил. Выражать обоснованные претензии необходимо в рамках закона, подчеркнул глава Дагестана. Он призвал усилить работу в части бесплатных юридических консультаций, повысить эффективность кол-центров, популяризовать платформу обратной связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Меликов назвал претензии обоснованными. Жители жаловались на несоблюдение графика веерных отключений, недостаточную оперативность при устранении аварий, а также неорганизованность информационно-разъяснительной работы и обратной связи.

"У меня есть серьезные претензии к тем, кто обязан заблаговременно принимать меры для устранения аварийных ситуаций. В чем виноваты 42 тысячи дербентцев, которые в жару остались без электричества на три дня? Или жители Махачкалы, которые сутками сидели без света?" - цитирует пресс-служба Меликова.