Литва выдала активистке белорусской оппозиции Ольге Карач новый вид на жительство

Срок ВНЖ составит год, сообщила заместитель директора департамента миграции Люция Войшнис

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Власти Литвы отказали в предоставлении убежища представителю белорусской оппозиции Ольге Карач из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами, но по гуманитарным соображениям выдали новый временный вид на жительство. Об этом сообщила журналистам заместитель директора департамента миграции Люция Войшнис.

"Если принимается решение о том, что человек не может быть возвращен в свою страну из-за возможных угроз для жизни, он остается в Литве и получает на год временный вид на жительство по гуманитарным соображениям", - сказала она.

По словам представителя миграционного ведомства, существует вариант высылки лица в третью страну. "На это должно быть получено согласие третьей страны и самого человека", - пояснила она. Предпринимались ли в отношении Карач попытки такой высылки, Войшнис не уточнила.

Ранее агентство BNS со ссылкой на департамент госбезопасности Литвы утверждало, что проживающая в Литве девять лет активистка белорусской оппозиции Карач, обвиняемая Минском в причастности к террористической деятельности, сотрудничала со спецслужбами России. Сама она факт такого сотрудничества отрицает.

Литовская госбезопасность подозревает, что российские разведслужбы могут воспользоваться связями с Карач для деятельности против интересов Литвы, поэтому ее присутствие в стране может угрожать интересам национальной безопасности.